В Украину идут сильнейшие ливни: объявлен "оранжевый" уровень опасности

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)" - предупредили в Украинском гидрометцентре.

А вот в остальной части страны будет преобладать сухая погода с довольно высокой температурой.

"17 сентября в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили синоптики.

На карте ниже видно, где будут самые сильные осадки. Ветер при грозах будет усиливаться до шквального.

Температура завтра +17+21 на западе, +14+17 на севере, в центре +19+22, а на юге и востоке +21+25.

В Киеве в пятницу ожидается сильный дождь, температура днем +18+20.

Скрин: Погода в Украине 17 сентября (meteo.gov.ua)