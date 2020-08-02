В Украину идут серьезные похолодания и дожди: какие регионы под ударом

Погода в Украине 2 августа будет холодной и дождливой. Днем в среднем ожидается +22… +25 градусов тепла. При этом в ночное время показатели тепла существенно снизятся. Также сообщается об осадках в восточных регионах Украины. Детальный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, средние показатели тепла в Украине в воскресенье достигнут +22… +25 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где термометры покажут +23… +27 градусов тепла. В среднем на 1 градус ниже ожидается температура в остальных областях Украины.

В ночное время по всей Украине прогнозируются похолодания в среднем до +11… +16 градусов. В некоторых западных областях уровень тепла снизится до +10 градусов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 5-10 м/с по всей Украине.

При этом синоптики уточняют, что небо в течение всего дня будет оставаться ясным с переменной облачностью. Дожди пройдут только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и на Крымском полуострове.

Погода в Украине 2 августа будет холодной и дождливой (карта: meteo.gov.ua)

Из-за жары и отсутствия осадков будет сохраняться высокий уровень пожароопасности.

"1-2 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Также мы рассказывали, какой будет погода в августе.