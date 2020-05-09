В Украину идут серьезные холода и мощные ливни: синоптик назвала дату

Погода в Украине на 10-13 мая (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине будет холодной и мокрой на следующей неделе

Погода в Украине будет ухудшаться с 10 по 13 мая. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в эти дни в Украине ожидаются осадки и прохладная погода. Серьезные похолодания ожидаются с середины следующей недели, передает эксперт. При этом с 11 мая в Украине будет доминировать мощный атмосферный фронт.

Как сообщается, в воскресенье, 10 мая, в Украине дожди пройдут периодически, местами. В южной части, в центре ожидается преимущественно солнечная погода. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем микроблоге в Facebook.

"Завтра, в воскресенье, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15… +20 градусов, на Западе ожидается +17… +24 градуса", - добавила Диденко.

По данным синоптика, 11 мая в Украину придет мощный атмосферный фронт. В понедельник при этом столбики термометров поднимутся до +20… +25 градусов, а в западных областях - до +27 градусов.

"11 мая видно, что из Западной Европы к нам приближается мощная полоса дождей, атмосферный фронт. Однако Украина в понедельник еще оставаться среди сухой погоды. Карта 2. А вот уже 12-го мая атмосферный фронт принесет значительную часть территории Украины серьезные дожди, а за фронтом подтянется похолодание, которое вызовет в западных областях Украины даже снег. Карта 3", - отметила синоптик.

Карты погоды на 10-12 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

В течение 12-13 мая во всей Украине ожидается постепенное похолодание.

Также синоптик дала прогноз погоды в Киеве.

"В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, так, где-то немного небольшой дождик, может, и пройдет. Днем погреемся при +18… +20 градусах. В понедельник в столице будет лето - солнце и +25 градусов. Во вторник подойдет дождевой фронт, а в среду похолодает", - подытожила Наталья Диденко.

Напомним, что ранее синоптики резко поменяли прогноз на май.