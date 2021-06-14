В Украину идут дожди с грозами: синоптик сообщила, где зальет

Погода в Украине 15 июня, во вторник, принесет с собой дожди и грозы, но температура воздуха будет достаточно комфортной до +25 градусов тепла.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу Диденко, во вторник осадки будут преобладать в большинстве областей Украины. Исключение составит только Запад.

"15-го июня в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха ожидается от +20 до +25 градусов, на востоке до 27 градусов. Дожди и грозы охватят большинство нашей территории, только западная часть завтра побудет в основном сухой воздушной массе. Разве где-то какой-то залетный дождь пройдет на Закарпатье и в Черновицкой области", - предупредила синоптик.

Также Диденко сообщила украинцам, что температура воды наконец-то прогревается для того, чтобы в ней купаться.

"Уже целую вечность мы говорим о температуре воздуха, но наконец наступает время ее величества воды. Карта 2 показывает, где какая сейчас температура воды и она, эта карта, достаточно оптимистична. 18-19 градусов - пусть уже для нетерпеливых, а вот 20-22 градуса - можно вполне нырять", - рассказала эксперт.

Температура воды в водоемах Украины (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 15-го июня ожидается дождь и гроза. Температура воздуха завтра предполагается от +23 до +26 градусов.

Диденко отметила, что в целом эта неделя будет теплой, а дожди будут кратковременными.