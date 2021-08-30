В Украину идет сильное похолодание: дата

Пока же, 31 августа, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, станет самым теплым днем в ближайшей перспективе. Синоптики прогнозируют завтра ливни на Закарпатье, сильный дождь во Львовской области, а в Ивано-Франковской и Тернопольской области - умеренные осадки. Дожди с грозами завтра ожидаются также на востоке, северо-востоке и в большинстве центральных областей.

Температура во вторник на западе +17+21, на севере +22+25, в центре +24+29, на юге и востоке +25+31.

1 сентября температура будет такой же, как и в последний день лета. Дожди в этот день на западе, севере, большей части центральных областей.

Скрин: Погода в Украине 31 августа - 1 сентября (meteo.gov.ua)

В четверг, 2 сентября, температура сильно снизится, будет пасмурно и дождливо по всей Украине. Температура на западе +13+17 днем и +9+12 ночью, на севере и в центре +15+17 днем, +11+14 ночью, на юге и востоке +20+24 градуса, ночью +14+18.

3 сентября день обещает быть преимущественно солнечным, осадки вероятны разве что на востоке. Температура по всей стране выровняется до +13+18 градусов, ночью +5+10, на юге до +13-ти.

Скрин: Погода в Украине 2-3 сентября (meteo.gov.ua)

В субботу, 4 сентября будет похожая синоптическая ситуация, что и днем ранее, разве что ночью температура повысится на пару градусов. Осадки в этот день наиболее вероятны на севере страны.

Скрин: Погода в Украине 4 сентября (meteo.gov.ua)