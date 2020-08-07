В Украину идет сезон холодных дождей: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине существенно подпортится в средине августа. Синоптики прогнозируют "сезон холодных дождей", которые ожидаются в большинстве регионов.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют грозовой атмосферный фронт уже в средине следующей недели, а в Gismeteo не очень обнадежили прогнозом на ближайшие полмесяца.

Что касается следующих пяти дней, то погода будет постепенно меняться. Воздух станет свежее, а осадков - больше.

Завтра, 8 августа, грозовые дожди ожидаются только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Температура +27+31, на Юге жара +31+35.

В воскресенье, 9 августа, грозовые осадки уже по всем западным областям. На остальной территории малооблачно и сухо. Температура немного снизится повсюду. На Юге до +29+31 градуса, остальные области +25+29.

В Киеве на выходных осадки маловероятны. Температура +26+29 градусов.

Погода в Украине 8 и 9 августа (фото: meteo.gov.ua)

Понедельник, 10 августа, обозначится атмосферным фронтом, который грозами зацепит Запад и Север (Киев - включительно). Температура сильно не изменится. Похожая синоптическая ситуация будет и во вторник, 11 августа.

А вот в среду, 12 августа, грозы с дождями накроют уже всю страну. Сильно похолодает в западных и северных областях (+22+25). На остальных территориях +26+31.

Погода в Украине 10-12 августа (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo в прогнозе на две недели указывают, - проливные дожди и еще более существенное похолодание придет уже к 18-20 августа. Впрочем, Восток и Юг будут и дальше оставаться в зоне высокой температуры с малым количеством осадков.

Ниже прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья.

Погода в Украине на 2 недели (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде на выходные.