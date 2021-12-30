В Украину идет потепление: где на Новый год будет +7 градусов

Погода в Украине изменится к новогодним праздникам. Синоптики прогнозируют, что в страну придет потепление - местами до +7 градусов.

Что будет с погодой в следующие три дня, читайте ниже в материале Styler .

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 30 декабря окажется последним морозным днем в ближайшей перспективе. А новый, 2022-й год начнется с теплой пасмурной погоды с небольшими осадками.

День будет ясным, осадки не предвидятся, температура -1... -6, выше на западе - местами до +4 градусов.

31 декабря в страну вернется атмосферный фронт - повсюду незначительные осадки (дождь, мокрый снег).

Температура днем от +2 до -4 градусов, ночью все еще морозно, -3... -7 (на востоке до -10). На западе градусы выше: днем до +5, ночью не ниже -3 мороза.

Скрин: Погода в Украине 30-31 декабря (meteo.gov.ua)

1 января теплее всего будет на западе и юге - от +2 до +7 градусов, в центре и на севере +2... +5, на востоке -1... +3. Ночью в западных областях до +4, в восточных до -4, на остальной территории около нуля.

Первый день 2022 года будет пасмурным и с небольшими осадками - преимущественно дождь.

Скрин: Погода в Украине 1 января (meteo.gov.ua)

Какая погода будет в Киеве на Новый год

По данным синоптика Наталки Диденко, в Киеве 30-го декабря осадки маловероятны. На дорогах гололедица, днем -4 градуса.

31 декабря - 1 января ожидается оттепель и небольшие "плюсы", будут выпадать периодически мокрый снег и дождь.