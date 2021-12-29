В Украине резко изменится погода к Новому году: свежий прогноз синоптиков

Погода в Украине в следующие три дня сильно изменится. На смену циклону с осадками придет антициклон с прояснениями, а в канун Нового года станет значительно теплее.

Читайте подробный прогноз на три дня - в материале Styler ниже.

По данным Наталки Диденко, 29 декабря циклон будет покидать нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей.

Снег и мокрый снег в среду еще удержится в восточной части, на Сумщине, а также в Карпатах.

"На дорогах повсюду скользко, гололедица!" - предупредила синоптик.

Температура воздуха днем составит -2... -8 градусов, на Востоке потеплеет до -3... +2 градусов.

"31 декабря - 1 января в Украине ожидается теплая, с "плюсами", с дождями и мокрым снегом, погода", - добавила синоптик.

В Укргидрометцентре показали на свежих картах, что будет с погодой до конца года.

Скрин: Погода в Украине 29-31 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве до Нового года

В столице 29 декабря также ожидается приход антициклона, поэтому осадки в маловероятны. На дорогах гололедица. Днем будет около -5 градусов.

К Новому году в Киев придет потепление с "плюсами", дождями и мокрым снегом.

Синоптики Gismeteo прогнозируют до +3 градусов 31 декабря. Возможен дождь, мокрый снег.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на три дня (gismeteo.ua)