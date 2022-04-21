В Украину идет потепление: где и когда будет +20 градусов и выше

По прогнозу Наталки Диденко в Страстную пятницу, наконец начнет в Украине теплеть.

22-го апреля максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +12... +16 градусов.

Свежее будет на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, части Киевщины, +8... +13 градусов.

В большинстве областей будет насыщенный влажный воздух, облачно с прояснениями, периодически возможны дожди. Кроме юга, здесь ожидается сухая погода.

Осадки вечером по всей стране прекратятся.

Ветер по большей части умеренный, но в северных областях, центре, порой на юге - порывы до 15-18 метров в секунду.

В Киеве 22 апреля начнет просыпаться тепло, в течение дня вероятно +10... +12 градусов. Дождь возможен местами, также вероятен порывистый ветер.

Смотрите на карте Украинского гидрометцентра, что будет с погодой 22 апреля.

Когда потеплеет еще сильнее

Синоптик прогнозирует, что потепление "окрепнет" с субботы, а на Пасху будет +14... +20, в понедельник 25 апреля станет еще теплее.

Следующая неделя будет теплой.