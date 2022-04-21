UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину идет потепление: где и когда будет +20 градусов и выше

Фото: Погода в Украине принесет тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет существенное потепление уже с пятницы, 22 апреля. Совсем скоро воздух прогреется до +20 градусов и выше.

Что будет с погодой в стране в ближайшие несколько дней - в материале Styler.

По прогнозу Наталки Диденко в Страстную пятницу, наконец начнет в Украине теплеть.

22-го апреля максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +12... +16 градусов.

Свежее будет на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, части Киевщины, +8... +13 градусов.

В большинстве областей будет насыщенный влажный воздух, облачно с прояснениями, периодически возможны дожди. Кроме юга, здесь ожидается сухая погода.

Осадки вечером по всей стране прекратятся.

Ветер по большей части умеренный, но в северных областях, центре, порой на юге - порывы до 15-18 метров в секунду.

В Киеве 22 апреля начнет просыпаться тепло, в течение дня вероятно +10... +12 градусов. Дождь возможен местами, также вероятен порывистый ветер.

Смотрите на карте Украинского гидрометцентра, что будет с погодой 22 апреля.

Когда потеплеет еще сильнее

Синоптик прогнозирует, что потепление "окрепнет" с субботы, а на Пасху будет +14... +20, в понедельник 25 апреля станет еще теплее.

Следующая неделя будет теплой.

Ранее мы писали, какой будет погода на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине