В Украину идет похолодание: Диденко назвала дату

Погода в Украине принесет новую порцию похолодания уже на следующей неделе. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует снижение температуры 22-23 декабря, но пока что в стране будет умеренная зимняя погода, а столбики термометров будут колебаться на нуле.

Так, согласно прогнозу Диденко в Facebook, в пятницу, 18 декабря, высокое или повышенное атмосферное давление охватит большинство стран Европы.

Поэтому завтра в Украине осадки не предвидятся, но будут туманы с ограничением видимости до 200-500 метров.

"Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от 2 мороза до 3 тепла. В южной части и на Западе Украины будет теплее, +2+6 градусов", - прогнозирует Диденко.

А вот на северо-востоке - Сумщине, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина будет прохладнее. В этом регионе ожидается от 0 до -3 градусов мороза, поэтому вероятна гололедица.

Погода 18 декабря (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер будет южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, а завтра днем +1+3 градуса.

В День Святого Николая, 19 декабря, погода в Украине существенно не изменится.

"22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели увеличится количество осадков", - резюмировала синоптик.

Отметим, что синоптики Gismeteo в прогнозе на две недели указали, что похолодание на следующей неделе существенно охватит несколько областей Украины, и температура там может снизиться до -15 градусов.

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