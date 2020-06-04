В Украину идет настоящее лето: синоптик назвала дату

В Украину идет жаркая погода (фото: РБК-Украина)

Синоптик обрадовала украинцев новостью о приближающемся тепле

Погода в Украине на праздничные выходные порадует жителей страны. К нам идет настоящее лето с горячими температурами и ярким солнцем. Температура воздуха на Троицу, 7 июня, будет достигать +30 градусов в некоторых регионах. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Уже с 6 июня тепло будет раскручиваться дальше и нас ждут жаркие деньки. На Троицу в Украине ожидается от +23 + 28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов!" - написала синоптик.

Диденко также сообщила, какую погоду ждать украинцам перед выходными, а именно в последний рабочий день, 5 июня.

"Уже завтра температура воздуха в Украине достигнет +20 +24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. В Сумской и Харьковской будет немного свежее, +17 +22 градуса. Ветер будет веять с юго-запада", - отметила эксперт.

5 июня дожди с грозами наиболее вероятны у северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и в Харьковской области. В столице в этот день планируются осадки. Пройдут дожди, местами с грозами.

"В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже +10 +12 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +22 +24 градусов", - предупредила Диденко.

Как мы ранее писали, главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

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Автор: Людмила Жукова