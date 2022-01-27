В Украину движется скандинавский штормовой циклон со снегом: какие области накроет непогодой

Погода в Украине окажется под влиянием скандинавского циклона, который принесет снег, мокрый снег, а также усиление ветра до штормовых значений.

Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте ниже в нашем материале Styler .

Начнет сыпать и задувать уже в четверг

По прогнозу синоптика Наталки Диденко четверг, 27 января в Украине будет со снегом и мокрым снегом.

"Атмосферные фронты скандинавской циклонической семейки принесут влагу, с осадками, погоду практически повсюду, кроме восточных областей", - пишет синоптик.

Также начнет усиливаться ветер до штормовых значений. В четверг будет задувать на западе и севере, а в пятницу, практически везде в Украине ветер будет сильным.

Какой будет температура

Температура самая низкая в восточной части и на северо-востоке, днем ожидается -3... -8 градусов. На севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях, днем 0... -2 градуса. На Черниговщине и Сумщине - морозно, -4... -7 градусов. А на западе от -2 мороза до +2 тепла.

В центральных областях 27 января градусы разбегутся, кто куда: Винницкая область около нуля, Кировоградская область и Черкасская область -1... -3 градуса, Полтавщина, Днепропетровщина -3... -7 градусов.

На юге, в Одесской области 0... +1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 0... -3 градуса мороза, на Запорожье -2... -5 градусов.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительная каша, гололедица, видимость на дорогах недостаточное. Ветер с запада завтра усилится во второй половине дня.

В течение дня пятницы температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от -2 мороза до +1 тепла.

По данным синоптиков Gismeteo в следующие десять дней в столице температура воздуха будет колебаться на нуле, а вот осадков будет немало.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Прогноз погоды до конца недели

"Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками", - прогнозирует Диденко.

Смотрите ниже карты Украинского гидрометцентра до конца недели:

Скрин: Погода в Украине с 27 по 30 января (meteo.gov.ua)