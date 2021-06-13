В Украину движется похолодание с жуткими грозами: где непогода наделает беды

В западных областях завтра станет существенно прохладнее - от +16 до +19 градусов. А вот на востоке наоборот - почти жара - от +24 до +27. В остальных областях столбики термометров покажут +20+25 градусов.

Грозы возможны по всей стране, а кое-где - со шквалами и даже градом.

"14 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - предупреждают синоптики.

А вот в Черновицкой и Винницкой областях вероятны сильные дожди.

Скрин: Погода в Украине 14 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, в Киеве в понедельник-вторник большая вероятность гроз и дождей при температуре +25 градусов. При этом вся следующая неделя буде теплой, а к выходным станет жарче - до +28-ми.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)