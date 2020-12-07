ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украину движется морозный шторм: где будет самая лютая непогода

Понедельник 07 декабря 2020 12:15
В Украину движется морозный шторм: где будет самая лютая непогода
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильный мороз и штормовой ветер во вторник, 8 декабря, а местами ожидаются осадки. Синоптик Наталка Диденко рассказала, в каких областях будет самая мерзкая погода.

Так, по данным синоптика в Facebook, завтра будет больше облачности, которая затронет юго-западные и западные области. Причем днем осадки могут достичь даже Винницкой и Киевской областей.

Ветер во вторник задует с восточного и юго-восточного направления и будет сильным до штормовых порывов.

Нынешней ночью ожидаются морозы -5... -11 градусов, на Востоке -7... -14 градусов, в западных областях 0... -5 мороза, в южной части -2... -8 градусов мороза, на юге Одесской области около нуля.

Днем 8 декабря температура -1... -5 градусов, на Западе и Юге от -2 мороза до +2 тепла, в Крыму и на Закарпатье +4.... +8 градусов.

В Киеве во вторник будет меньше солнца, а вот облаков и влажности будет больше. Днем возможна морось, но серьезные осадки маловероятны. Ветер в столице сильный, порывистый, от 7 до 12 м/с.

"Ни в коем случае не стойте долго под домами, рекламными щитами, не ставьте автомобили под старыми высокими деревьями, закутывайтесь до носа - мороз и сильный ветер могут создать не только некомфортен, но и опасный альянс", - подытожила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также на картах показали, где будет холоднее всего, а в каких областях вероятны осадки.

В Украину движется морозный шторм: где будет самая лютая непогода

Погода в Украине 8 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до конца 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Погода

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь