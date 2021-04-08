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Украину в апреле продолжает заметать снегом: в некоторых регионах до -17 (фото)

Автор: Людмила Жукова

Карпаты 8 апреля продолжает заметать снегом и зима не хочет отступать даже в апреле. Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах. Это связано с большим количеством выпавшего снега.

Фото с карпатской вершины Поп Иван опубликовали на странице Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Там с самого утра 8 апреля идет снег, а температура воздуха опустилась до -7 градусов мороза.

"По состоянию на 9:20, 08.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 8-9 м / с., Температура воздуха -8 ° С., Мелкий снег", - сказано в сообщении на странице.

В Карпатах продолжает идти снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В горном селе Верхний Яловець Черновицкой области зафиксировали -17 градусов, а накануне там выпал снег. Об этом сообщил председатель Селятинского общины Валерий Полянчук.

На Буковине температура упала до-17 градусов (фото: Валерий Палянчук/Facebook)

Отметим, что спасатели рекомендуют быть осторожными и не ходить сейчас в горы.

Как мы сообщали ранее, Закарпатье с 6 апреля заметает снегом. А 7 апреля в горах температура воздуха опустилась до-13 градусов мороза.

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