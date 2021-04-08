Украину в апреле продолжает заметать снегом: в некоторых регионах до -17 (фото)

Там с самого утра 8 апреля идет снег, а температура воздуха опустилась до -7 градусов мороза.

"По состоянию на 9:20, 08.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 8-9 м / с., Температура воздуха -8 ° С., Мелкий снег", - сказано в сообщении на странице.

В Карпатах продолжает идти снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В горном селе Верхний Яловець Черновицкой области зафиксировали -17 градусов, а накануне там выпал снег. Об этом сообщил председатель Селятинского общины Валерий Полянчук.

На Буковине температура упала до-17 градусов (фото: Валерий Палянчук/Facebook)

Отметим, что спасатели рекомендуют быть осторожными и не ходить сейчас в горы.