Украину в 2020 году ждут грандиозные перемены: неожиданный прогноз

Гороскоп 2020 сулит для Украины множество важных и судьбоносных событий благодаря уникальному положению планет. Об этом в своем блоге пишет астролог Людмила Халанская, которая уверена, что наступающий год станет для нашей страны новым отсчетом.

По мнению астролога, наибольшее влияние на судьбу Украины в 2020-м году будет оказывать соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Такое положение планет повлечет существенные социальные и политические перемены в мире, которые будут болезненными, но необходимыми.

А в начале года в соединение с Плутоном попадет еще и Сатурн, что вовлечет Украину в долгий период исторических процессов, в котором будут задействованы сразу несколько государств и мировых организаций.

"Можно сказать, что это год нового отсчета, начала новых циклов мировой истории. Эти процессы не обойдут вниманием и Украину, так как именно в Козероге начинается наш гороскоп", - уверена астролог.

Людмила Халанская считает, что с начала года до средины весны, а также в конце 2020-го произойдут благоприятные сдвиги после периода бездействия. Будут официально узаконены очень важные для государства положения и нормы.

Астролог считает, что в 2020 году произойдет завершение целого этапа жизни государства и начало нового цикла его развития. Тем не менее, такой период продлится лишь до 2021 года включительно, а далее возможно противостояние народа и власти.