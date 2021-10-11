Украинцы верят, что сода защищает от рака и проблем с сердцем. Это правда или нет?

Особенно подобные "лайфхаки" от адептов народной медицины популярны в периоды роста заболеваемости на грипп и простуды. А еще, утверждают некоторые украинцы, сода укрепляет иммунитет, может лечить гипертонию и даже онкологию.

В социальных сетях часто украинцы, которые не имеют отношения к медицине, дают советы, как защитить себя от болезней или даже вылечиться раз и навсегда с помощью всевозможных "народных методов". Среди них особое место занимает пищевая сода, которая якобы является чуть ли не панацеей от всех болезней.

Действительно ли народные методы с использованием пищевой соды способны излечить от рака, коронавирус или гипертонической болезни? Если коротко, то - нет. Эксперты Министерства здравоохранения в Facebook развеяли самые распространенные среди украинцев мифы.

Поможет ли сода при лечении простуды?

Среди "народных советов" можно встретить рецепт "уничтожения вирусов", например, путем вдыхания испарений соды. Это якобы убивает вирус в носу. Тем не менее, такой метод не может вылечить от ОРВИ или гриппа.

"Вирусы, попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, долго там не остаются на поверхности. Поэтому такое "лечение" является неэффективным и к тому же опасным, поскольку горячий пар может вызвать ожог дыхательных путей, не причиняя вирусу вреда", - говорят в Минздраве.

Спасет ли сода от COVID-19?

В социальных сетях и даже в некоторых СМИ в свое время распространялся совет по питью горячей воды с содой и лимоном для борьбы с коронавирусом, типа такая смесь может уничтожить вирус изнутри.

На самом же деле, отмечают врачи, такое самолечение может быть угрожающим для жизни и здоровья. Мало того, что существует риск "запустить" вирус, так еще и питье соды с лимоном может стать причиной желудочно-кишечных расстройств и других физиологических нарушений.

Вылечит ли сода от рака?

Этот миф настолько распространен, что его даже выдали за правду в школьных учебниках. Сторонники лечения рака содой говорят, что это заболевание вызывают колонии гриба Candida albicans, а щелочная среда от инъекций соды могут уничтожить раковые клетки...

Однако опухолевый рост обусловливают разнообразные факторы: канцерогены, генетическая предрасположенность, радиоактивное излучение, состояния иммунодефицита, гормональные нарушения.

Одним словом, говорят эксперты, сода не может помочь преодолеть злокачественные новообразования и никоим образом не влияет на течение онкологического заболевания.

"Такое "лечение" лишь отнимает драгоценное время, когда онкологию еще можно одолеть. На сегодняшний день существует ряд эффективных и инновационных способов борьбы с раком, а именно хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия. Тактика лечения заболевания определяется в каждом отдельном случае, с учетом особенностей течения заболевания и только лечащим врачом", - говорят в министерстве.

Защищает ли сода от гипертонической болезни?

Сода помочь не может ни при каких болезнях сердечно-сосудистой системы.

Более того, из-за неконтролируемого употребления соды может ухудшаться общее самочувствие и повышаться артериальное давление.

Сода не лечит от болезней (facebook.com/moz.ukr)

Таким образом, говорят врачи, сода может быть компонентом или добавкой в процессе приготовления выпечки и других продуктов питания, однако ни в коем случае не может быть основным продуктом питания и тем более лечения.