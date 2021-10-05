ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украинцам ответили на главный вопрос о вакцинации от COVID-19: будет ли третья доза?

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 09:45
Украинцам ответили на главный вопрос о вакцинации от COVID-19: будет ли третья доза? Фото: Украинцам рассказали о третье дозе вакцины от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но пока речи о третье дозе для людей не идет.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, сейчас бустерную дозу вакцины украинцам вводить не будут.

"На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения", - сказал санврач.

Кузин отметил, что украинцы не торопятся прививаться от коронавируса, а это очень плохо.

По словам Кузина, каждый день в Украине вакцинируют около 120 тысяч человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию. Впрочем, способность системы почти вдвое выше.

"Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей пределах адаптивного карантина. Способность системы - это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться", - сообщил Кузин.

Напомним, что EMA одобрил введение 3-й дозы жителям ЕС старше 18 лет, но теперь нужно решение Евросовета.

Как мы ранее писали, академик рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
LITE
Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы
Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы