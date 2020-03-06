Украинцы требуют закрыть на карантин Черновицкую область

Коронавирус в Украине держит в панике многих граждан. Так, из-за вспышки COVID-19 в Черновцах на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой закрыть всю область на карантин на месяц. Автором прошения стал Кучеренко Владимир Михайлович.

Автор предлагает закрыть Черновицкую область и город Черновцы на карантин на 30 дней и прекратить обучение во всех учебных заведениях. По состоянию на 6 марта петиция набрала 32 голоса. Для того, чтобы петицию рассмотрел президент необходимо 25 тысяч голосов.

Скриншот с сайта

Ометим, что в Черновцах, чтобы предотвратить распространение вируса в городе и области с 6 по 22 марта и так закрыты учебные заведения и запрещено проводить массовые мероприятия.

5 марта состоялось заседание облкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, на котором был принят ряд решений по противодействию распространению коронавируса.

Из-за угрозы распространения коронавируса во всех учебных заведениях, кроме детских садов, на территории области, в том числе и в Черновцах, приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно. Решение о продлении ограничительных мер будет приниматься ближе к 22 числа в зависимости от ситуации.