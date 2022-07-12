ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Контора поддерживает войну: украинцы требуют закрыть 1XBET из-за скандального видео

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 10:25
Контора поддерживает войну: украинцы требуют закрыть 1XBET из-за скандального видео Коллаж РБК-Украина: Украинцы требуют закрыть букмекер 1xbet
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, что в Украине на 36-й день войны была продлена лицензия российской букмекерской компании 1xbet. Букмекер открыто поддерживает рашистов и войну в Украине.

Смотрите ниже скандальное видео и переходите по ссылке, где можно поддержать петицию, чтобы запретить деятельность букмекеру.

1xbet поддерживает ивенты, где смеются над украинскими героями

В Telegram-каналах появилось видео с одного из российских рэп-батлов, где местный артист зачитывает текст, в котором унижают украинцев и смеются над героями из Азова.

А логотипы 1xbet нанесены везде - на потолках, на футболках девушек...

Поддержи петицию, закрой букмекер!

Украинцев призывают поддержать петицию к Президенту с требованием прекратить деятельность 1xbet в Украине!

Петицию можно подписать по ссылке на сайте petition.president.gov.ua.

Сейчас она собрала уже более 11 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Чтобы поставить подпись, необходимо авторизоваться. Это можно просто сделать через приложение вашего банка, а затем нажать кнопку "Подписать".

Ранее мы писали, что в Киеве избили фанатку Путина, которая атаковала детей, собиравших на ВСУ.

Также оказалось, что скандальная Мисс Львов рекламирует российский бренд во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал 1xbet букмекер Война в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь