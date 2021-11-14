Украинцы первыми покорили недосягаемую 7-километровую вершину в Гималаях: до наших сдалось семь экспедиций

Команда украинских альпинистов первой в мире покорила недосягаемую вершину Гималаев - Аннапурну III, которая ранее не поддалась семи мировым командам.

Об этом с радостью сообщили в Facebook Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Имена украинских спортсменов-героев, которые показали всему миру, что такое сила духа: Никита Балабанов, Вячеслав Полежайко, Михаил Фомин.

Альпинисты посвятили два года серьезной подготовке к походу, разведке района, а в 2019-м совершили попытку восхождения.

Сложнейшая экспедиция длилась полтора месяца, стоила денег и немало нервов. Но результат поразил весь мир - украинцы не сдались, и непокорная скала подчинилась.

Фото: Украинцы первыми покорили недосягаемую 7-километровую вершину в Гималаях (facebook.com/MCFUkraine)

Семь экспедиций сдалось и попытку не повторило

До наших на вершину Аннапурна III высотой 7555 метров, что находится в ущелье Seti Kola в Непальских Гималаях, делали попытки восхождения семь мировых экспедиций.

Двум из них удалось долезть до 6500 - британцам в 1981 году и австрийцам в 2016-м. В австрийской экспедиции принимал участие звезда альпинизма Дэвид Лама, который три года спустя погиб в Канаде во время схождения лавины.

Фото: Вершину в Гималаях покорилась украинцам (facebook.com/MCFUkraine)

Почему Аннапурна III так сложна

Во время прохождения маршрута альпинистам приходится преодолевать различные формы сложного рельефа, водопадный лед, глубокий снег, микс из скал, льда и снега, ледопады.

Спортсменам приходится преодолевать почти три километра вертикальной скалы - точнее 2800 метров. А погодные условия очень сложно прогнозировать.

Фото: Аннапурну III первыми покорили украинские спортсмены (facebook.com/MCFUkraine)