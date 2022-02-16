Украинцы "оборвали" телефон посольства России в Киеве из-за объявления в эфире Reuters: что произошло

Кто запустил такую рекламу с предложением "продать гараж на Соломе" (Соломенском районе столицы) - неизвестно. Шутники записали в объявлении номер "0442440963", то есть телефон российского посольства.

Сама трансляция Reuters велась на YouTube-канале агентства, и называлась "В прямом эфире: Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".

После инцидента показ был остановлен, и теперь запись недоступна, однако кадры уже разлетелись в сети.

Дрон летал на Майдане с объявлением о продаже гаража и телефоном посольства РФ (фото: скриншот с видео)

Вскоре после показа кадров с летающим объявлением работникам дипведомства РФ (расположено в том же Соломенском районе) пришлось общаться с желающими приобрести гараж. Таких, судя по всему, оказалось немало.

Так, в Telegram-канале "Регіоналіті" выложили запись разговора одного из граждан, который звонил по номеру с целью покупки гаража.

На аудиозаписи слышно, что на другой стороне провода голос звучит явно весьма раздраженно. Вот как происходило общение:

"- Добрый день!

- Добрый

- Я интересуюсь по поводу продажи гаража в Соломенском районе...

- Да я еще раз вам говорю - вы ошиблись номером! Какой гараж!? Проверьте номер! всего хорошего (положил трубку)

- Извините" (конец разговора)

Видео: "переговоры" о продаже гаража с посольством РФ в Киеве

Реакция Reuters на показ "креативного объявления"

После этого представитель ведущего мирового новостного агентства Reuters отметил, что их камера была установлена на балконе гостиницы "Украина", она работает в автоматическом режиме без оператора, и просто вела съемку того, что происходило на плавной площади украинской столицы.

Соответственно, они не могут отвечать за то, что попадает в кадр во время трансляции.

Не первый инцидент с трансляции

Нужно отметить, что ранее сегодня продюсеру "TV Reuters" в Украине Сергею Каразию в Facebook приходилось комментировать иной инцидент, когда во время показа прямого эфира в центре Киева вдруг зазвучал гимн СССР.

"Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же, как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко вертел Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", - написал он.

Видео: на трансляции Reuters из центра Киева внезапно прозвучал гимн СССР