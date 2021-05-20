Украинцы начали реже покупать квартиры, но переключились на другой вид жилья: еще один тренд

"В Киеве и Киевской области с начала 2020 года интерес к жилой недвижимости значительно колебался. Во время первой волны карантинных ограничений прошлого года, в марте-апреле 2020 года, жители столицы стали меньше интересоваться жилой недвижимостью. Проседание составило более 20% от уровня спроса на начало 2020 года, когда объем спроса составлял 1 092,7 тыс. запросов", - рассказала она.

Однако уже к концу прошлого года интерес к недвижимости в Киеве практически восстановился, недотянув до докарантинных показателей всего 10%. В цифрах это было 981,3 тыс. запросов. Аналогичный тренд наблюдался и на рынке жилой недвижимости Одессы. Эксперт предполагает, что динамика будет повторяться с каждой последующей волной карантина

"С одной стороны, такую ситуацию нельзя назвать критической, с другой, она не дает интересу к жилой недвижимости в целом расти. Однако есть вид жилья, который сильно выбивается из общей картины - это дома. В периоды карантинных ограничений спрос на приобретение домов у киевлян буквально взлетел. В мае прошлого года - на 84 %, а в целом по итогам прошлого.года - на 16%.

На фоне того, что спрос на покупку квартир упал на 15,6 %, впервые за несколько лет дома стали видом недвижимости №1 по спросу на покупку. В цифрах это в среднем более 152 тыс. запросов в месяц. Это составило 47,3 % от всего объема спроса на покупку жилой недвижимости в Киеве и области", - отметила Артеменко.

Ситуация с арендой домов была еще более впечатляющая. В апреле 2020 года интерес к аренде домов подскочил на 296%, затем немного спал и к концу прошлого года остановился на впечатляющей отметке роста в 72% (почти 43 тыс. запросов). В это же время ситуация с арендой квартир демонстрировала диаметрально противоположную динамику. В этой категории спрос в апреле упал на 22%, затем пошел вверх и по итогам года вырос по сравнению с январем 2020 на 10%.

Интересно, что самым привлекательным пригородом как для покупки, так и для аренды жилья были Бровары.

"Таким образом, мы видим еще один тренд, который зародился в период карантинных ограничений - спрос на покупку и аренду домов", - резюмировала эксперт.