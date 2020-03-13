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Украинцы могут остаться без важных лекарств: названа причина

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 13:10
Украинцы могут остаться без важных лекарств: названа причина
Украинцы могут столкнуться с дефицитом популярного лекарства из-за коронавируса (фото: УНИАН)

Коронавирус 2020 может негативно повлиять на наличие парацетамола в аптеках Украины

Пандемия коронавируса в мире стала причиной того, что крупнейший поставщики незапатентованных лекарств ограничили экспорт 26 ингредиентов и изготовленных из них лекарств. К запрещенным препаратам, в том числе, относится парацетамол - один из наиболее широко используемых обезболивающих препаратов в мире.

Как пишут западные СМИ, это происходит из-за того, что многие производители компонентов лекарств в Китае остаются закрытыми или сильно сокращают производство.

В то же время, отмечают издания, индийские поставщики лекарственных препаратов при производстве полагаются на китайские ингредиенты почти в 70% случаев. И отраслевые эксперты предупреждают, что Индия может столкнуться с нехваткой лекарственных компонентов, если массовые вспышки коронавируса COVID-19 продолжатся.

К слову, для Украины сложившаяся ситуация может стать очень большой проблемой, ведь 40% от украинского рынка составляют лекарства именно индийского производства. Только в 2018-2019 годах наша страна закупала индийских лекарств на 100 млн долларов. И потеря такого большого пласта импорта может привести к существенной нехватке лекарств в украинских аптеках.

Напомним, что Уляна Супрун на днях рассказала о действиях при карантине и посоветовала украинцам запасаться водой и лекарствами.

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