ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці можуть залишитися без важливих ліків: названа причина

STYLERЖиття    13.03.2020 - 13:10
Українці можуть залишитися без важливих ліків: названа причина
Українці можуть зіткнутися з дефіцитом популярних ліків через коронавірус (фото: УНІАН)

Коронавірус 2020 може негативно вплинути на наявність парацетамолу в аптеках України

Пандемія коронавірусу у світі стала причиною того, що найбільший постачальники незапатентованих ліків обмежили експорт 26 інгредієнтів і виготовлених з них ліків. До заборонених препаратів, в тому числі, відноситься парацетамол - один з найбільш широко використовуваних знеболюючих препаратів у світі.

Як пишуть західні ЗМІ, це відбувається через те, що багато виробників компонентів ліків в Китаї залишаються закритими або сильно скорочують виробництво.

У той же час, відзначають видання, індійські постачальники лікарських препаратів при виробництві покладаються на китайські інгредієнти майже в 70% випадків. І галузеві експерти попереджають, що Індія може зіткнутися з нестачею лікарських компонентів, якщо масові спалахи коронавірусу COVID-19 продовжаться.

До слова, для України така ситуація може стати дуже великою проблемою, адже 40% від українського ринку становлять ліки саме індійського виробництва. Тільки в 2018-2019 роках наша країна закуповувала індійських ліків на 100 млн доларів. І втрата такого великого пласта імпорту може призвести до суттєвої нестачі ліків в українських аптеках.

Нагадаємо, що Уляна Супрун днями розповіла про дії при карантині і порадила українцям запасатися водою і ліками.

Коронавірус в Україні: що відомо на даний момент Карантин у Києві: де у столиці перевіритися на коронавірус
Новини України Коронавіруслекарства
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся