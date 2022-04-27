Украинцы могут купить квартиру или дом в Грузии: как и за сколько

В последние месяцы Грузия стала одним из популярных направлений для переезда. Из-за войны эту страну выбрали для эвакуации тысячи граждан. Цены на жилье в Грузии выросли, но все еще остаются существенно ниже, чем во многих европейских странах.

Сколько стоит купить квартиру или дом в Грузии, где искать объявления - читайте в материале Styler ниже.

Как приобрести недвижимость в Грузии

Украинцы имеют те же права на покупку жилья в Грузии, как и граждане страны. Исключение - сделки по продаже сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, покупка иностранцем недвижимости на определенную сумму (от 100 тысяч долларов) дает право оформить вид на жительство в стране для всей семьи.

Искать квартиру можно через риелторов и самостоятельно на специализированных сайтах агентств и на порталах с частными объявлениями.

myhome.ge - продажа квартир от собственника, предложения от агентств и застройщиков.

place.ge - портал недвижимости с объявлениями от владельцев жилья и риелторов.

homesearch.ge, mbg.ge - сайты агентств, предложения об аренде и продаже квартир, домов, земельных участков.

espatriati.com - объявления от риелторов, недвижимость в разных регионах Грузии.

korter.ge - предложения о продаже квартир в новостройках в самых популярных городах страны (у моря в Батуми, в столице Тбилиси, на горном курорте Гудаури, в Бакуриани).

gancxadebebi.ge - частные объявления о продаже квартир и домов в Тбилиси.

Сколько стоит жилье в Грузии

Из-за большого спроса на недвижимость в последние месяцы цены в Грузии поползли вверх. Но в небольших городах и домах старой постройки можно найти выгодные предложения.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице стартует от 30 тысяч долларов.

Фото: цены на 1-комнатные квартиры в Тбилиси (mbg.ge)

Двухкомнатную квартиру можно приобрести от 40 тысяч долларов, трехкомнатные апартаменты в Тбилиси обойдутся свыше 50 тысяч долларов.

Цены на дома с 2-я спальнями колеблются от 50-70 тысяч долларов. Дом общей площадью от 100 кв.м в пригородах Тбилиси обойдется от 100 тысяч долларов.

Фото: стоимость домов в Грузии (myhome.ge)

Большим спросом у потенциальных покупателей пользуется недвижимость в самых живописных и туристических местах страны с целью дальнейшей сдачи в аренду. Популярные города: Батуми, Кутаиси, Гудаури, Рустави, Бакуриани.

Цена квартиры-студии на 30 кв.м в Батуми с мебелью в новом жилом комплексе составит от 30 тысяч долларов, квартиры с видом на море стоят от 60 тысяч долларов.

Квартиры с одной спальней в Кутаиси на сайтах объявлений можно найти дешевле 20 тысяч долларов (в домах старой постройки). Фото: выгодные варианты квартир в Кутаиси (myhome.ge)

Квартиры в Тбилиси

Многие рассматривают возможность покупки жилья именно в столице Грузии. Однако стоимость недвижимости здесь различается в зависимости от района. Самым престижным считается Ваке. Это пригород,но находится недалеко от центра, с развитой инфраструктурой, парками и зонами отдыха.

Сабуртало - район в северо-западной части города с хорошей транспортной инфраструктурой. До центра Тбилиси можно дойти пешком, есть метро. В районе мало зеленых зон, но расположено озеро, комплекс серных бань, горячие источники.

Старый город - исторический центр с множеством памяток. Также здесь расположено большое количество ресторанов, баров. Минусом проживания в таком районе является качество жилья - квартиры расположены в старых домах.

Район Мтацминда находится недалеко от центра, рядом бары, ночные клубы, рестораны. В верхней части района есть фуникулер, на котором можно доехать до популярного парка Мтацминда.

В районах Авлабари, Дигоми цены на квартиры несколько ниже, чем в других частях столицы Грузии. В Авлабари - дома невысокой этажности, частные дома, спокойная атмосфера, небольшое количество баров и ресторанов.

Фото: недорогое жилье в Тбилиси (myhome.ge)

В Дигоми есть дома новой постройки и многоэтажки советского образца, а также большой частный сектор.