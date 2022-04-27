Українці можуть купити квартиру чи дім в Грузії: як і за скільки

Останніми місяцями Грузія стала одним із популярних напрямків для переїзду. Через війну цю країну обрали для евакуації тисячі людей. Ціни на житло в Грузії зросли, але все ще залишаються значно нижчими, ніж у багатьох європейських країнах.

Скільки коштує купити квартиру чи будинок в Грузії, де шукати оголошення - читайте у матеріалі Styler нижче.

Як придбати нерухомість у Грузії

Українці мають ті ж самі права на купівлю житла в Грузії, як і громадяни країни. Виняток - угоди з продажу сільськогосподарських угідь.

Крім того, купівля іноземцем нерухомості на певну суму (від 100 тисяч доларів) дає право оформити дозвіл на проживання країні для всієї родини.

Шукати квартиру можна через ріелторів та самостійно на спеціалізованих сайтах агентств та на порталах з приватними оголошеннями.

myhome.ge - продаж квартир від власника, пропозиції від агенцій та забудовників.

place.ge - портал нерухомості з оголошеннями від власників житла та ріелторів.

homesearch.ge, mbg.ge - сайти агенцій, пропозиції про оренду та продаж квартир, будинків, земельних ділянок.

espatriati.com - оголошення від ріелторів, нерухомість у різних регіонах Грузії.

korter.ge - пропозиції про продаж квартир у новобудовах у найпопулярніших містах країни (біля моря в Батумі, у столиці Тбілісі, на гірському курорті Гудаурі, в Бакуріані).

gancxadebebi.ge - приватні оголошення про продаж квартир та будинків в Тбілісі..

Скільки коштує житло у Грузії

Через великий попит на нерухомість останніми місяцями ціни в Грузії поповзли вгору. Але в невеликих містах і будинках старої будівлі можна знайти вигідні пропозиції.

Середня вартість однокімнатної квартири у столиці стартує від 30 тисяч доларів.

Фото: ціни на 1-кімнатні квартири у Тбілісі (mbg.ge)

Двокімнатну квартиру можна придбати від 40 тисяч доларів, трикімнатні апартаменти у Тбілісі коштуватимуть понад 50 тисяч доларів.

Ціни на будинки з 2-ма спальнями коливаються від 50-70 тисяч доларів. Будинок загальною площею від 100 кв.м у передмісті Тбілісі обійдеться від 100 тисяч доларів.

Фото: вартість будинків у Грузії (myhome.ge)

Великим попитом у потенційних покупців користується нерухомість у наймальовничіших і туристичних місцях країни з метою подальшої здачі в оренду. Популярні міста: Батумі, Кутаїсі, Гудаурі, Руставі, Бакуріані.

Ціна квартири-студії на 30 кв.м у Батумі з меблями в новому житловому комплексі складе від 30 тисяч доларів, квартири з видом на море коштують від 60 тисяч доларів.

Квартири з однією спальнею в Кутаїсі на сайтах оголошень можна знайти дешевше за 20 тисяч доларів (у старих будівлях).

Фото: вигідні варіанти квартир в Кутаїсі (myhome.ge)

Квартири у Тбілісі

Багато хто розглядає можливість купівлі житла саме у столиці Грузії. Однак вартість нерухомості тут відрізняється залежно від району. Найпрестижнішим вважається Ваке. Це передмістя, але знаходиться недалеко від центру, з розвиненою інфраструктурою, парками та зонами відпочинку.

Сабуртало – район у північно-західній частині міста з гарною транспортною інфраструктурою. До центру Тбілісі можна дійти пішки, є метро. У районі мало зелених зон, але розташоване озеро, комплекс сірчаних лазень, гарячі джерела.

Старе місто – історичний центр із безліччю пам'яток. Також тут розташована велика кількість ресторанів, барів. Мінусом проживання в такому районі є якість житла – квартири розташовані у старих будинках.

Район Мтацмінда знаходиться недалеко від центру, поряд бари, нічні клуби, ресторани. У верхній частині району є фунікулер, яким можна доїхати до популярного парку Мтацмінда.

У районах Авлабарі, Дігомі ціни на квартири дещо нижчі, ніж в інших частинах столиці Грузії. В Авлабарі – будинки невисокої поверховості, приватні будинки, спокійна атмосфера, невелика кількість барів та ресторанів.

Фото: недороге житло в Тбілісі (myhome.ge)

У Дігомі є будинки нової будівлі та багатоповерхівки радянського зразка, а також великий приватний сектор.