Украинцы этим летом увидят необычное солнечное затмение: когда оно состоится

Украинцы 10 июня смогут увидеть солнечное затмение. Максимальная фаза ожидается в 13:42 по киевскому времени.

Так, частичное затмение будет видно практически по всей территории Украины, кроме отдельных южных районов.

Когда солнечное затмение можно будет увидеть в Украине

По словам Скади, 10 июня в 13:42 по киевскому времени состоится кольцевое солнечное затмение, которое символически можно охарактеризовать как: прояснение, расчистка пути, получаем ресурсы. Солнечное затмение наступает в молодой месяц вблизи Лунных Узлов. Это затмение Духа. Молодая Луна - это соединение Солнца и Луны.

Это солнечное затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единое кольцеобразное затмение, проходящее через эту точку в XXI веке.

Поскольку Солнечное затмение 10 июня 2021 происходит в знаке Воздушной стихии - в Близнецах, то ресурсы для будущего можно приобрести путем активизации ментальной сферы - обучения, получения информации, общения.

Это затмение является продолжением Кольцевого Солнечного затмения 31 мая 2003. Можно попытаться вспомнить события этого периода, и использовать прошлый опыт в этом: на основании старого фундамента, строить свое будущее.

Как происходит солнечное затмение

Когда Луна вращается вокруг Земли, она движется между Солнцем и планетой, блокируя свет от звезды и образуя солнечное затмение.

Другими словами, это происходит, когда Луна отбрасывает свою тень на поверхность Земли.

Есть три типа солнечных затмений, и они отличаются друг от друга тем, как и насколько Луна закрывает Солнце.