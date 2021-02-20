Украинцев ждет дешевый доллар: когда ожидать снижение курса

Курс доллара к гривне часто зависит не только от торгов, но и от объективных факторов, таких как увеличение объема валюты в стране. В ближайшее время ожидается приток американского доллара в Украину на фоне нового аграрного сезона. Когда и насколько снизится в цене доллар – рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Об этом сообщает "Сегодня".
Доллар 19 февраля после снижения по официальному курсу торговался на межбанке на уровне 27,85 гривны. На рынке установился баланс между спросом и предложением, но скоро это изменится – аграрии начнут подготовку к посевной и будут заводить валюту в страну. Пока что курс останется в диапазоне 27,8-27,9 грн/долл., но уже на следующей неделе доллар может упасть.
"Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достичь баланса между спросом и предложением. Однако в ближайшее время аграрии начнут подготовку к посевной и станут заводить валюту в страну... На следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс", – объяснил Шевчишин.
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривны за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 27,8468 гривны за 1 доллар (+0,0007 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет: 27,8461 гривны за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.
Напомним, в пятницу, 19 февраля, стоимость биткоина достигла показателя в 54 тысячи долларов. Тогда в ходе торговой сессии биткоин вырос на 5,41%.