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Украинцев разводят от имени "Нового канала": мошенники просят интимные фото и выманивают данные

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Четверг 09 сентября 2021 22:49
Украинцев разводят от имени "Нового канала": мошенники просят интимные фото и выманивают данные Мошенники разводят украинцев от имени телеканала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине нередко мошенники в своих преступных схемах прикрываются "брендами" известных компаний и организаций, чтобы быстрее и легче втираться в доверие к своим жертвам. Теперь аферисты атаковали и "Новый канал", от имени которого злоумышленники выманивали у пользователей соцсетей данные и фото интимного характера.

Что на этот раз придумали мошенники и как их удалось вывести на чистую воду - читайте в материале ниже.

Аферисты начали в сетях приглашать украинцев на несуществующие пробы якобы для проекта "Нового канала".

Так, некая Алина, которая называлась кастинг-менеджером канала, выманивала у желающих приобщиться к "шоу" интимные фото, личную информацию, при этом, к слову, нецензурно общаясь.

Как происходило такое общение в чате, в ходе которого граждане и заподозрили обман, обнародовано на скринах:

Украинцев разводят от имени &quot;Нового канала&quot;: мошенники просят интимные фото и выманивают данныеУкраинцев разводят от имени &quot;Нового канала&quot;: мошенники просят интимные фото и выманивают данныеУкраинцев разводят от имени &quot;Нового канала&quot;: мошенники просят интимные фото и выманивают данные

Фото: скриншот

Что говорят в Новом канале

В Новом канале сообщили, что провели внутреннее расследование, после которого убедились, что эта девушка не имеет никакого отношения ни к одному их проекту.

"Мы проверили информацию по группам кастингов и нашли комментарии о менеджере Алине, которая якобы подбирает участников для проектов Нового канала. На самом деле это аферистка", - рассказал руководитель отдела кастинга StarLightMedia Дмитрий Онищенко.

Он добавил, что некоторые пользователи в группах пишут, что Алина просила скинуть им интимные фото и представлялась не только менеджером Нового канала, но и администратором чата с кастингом в Telegram.

"Новый канал сожалеет, что кто-то, пользуясь его именем, вводит в заблуждение телезрителей. Будьте бдительны и осторожны!" - добавили в менеджменте.

Как проверить, действительно ли вы общаетесь с кастинг-менеджером

Чтобы понять, общаетесь ли вы с настоящим кастинг-менеджером или аферистом, Онищенко советует обращать внимание на несколько моментов:

  • Реальный кастинг-менеджер всегда будет писать со своей настоящей страницы. И не будет предлагать перейти по ссылке на его страницу в других соцсетях. Единственную ссылку, которую может прислать кастинг-менеджер, - на заполнение анкеты с информацией, необходимой проекту.
  • Кастинг-менеджер должен четко отвечать на конкретные вопросы относительно проекта: когда стартуют съемки, сколько дней будут длиться, сколько эпизодов снимается. Если это реальный проект, кастинг-менеджер обладает всей информацией и может предоставить его описание. Поэтому задавайте как можно больше вопросов - если собеседник не может на них ответить, велика вероятность, что он не имеет никакого отношения к каналу.
  • Проверяйте информацию, которую вам предоставляют при разговоре. Например, если говорят, что проект, на который вас приглашают, купили у другого канала - это легко проверить в интернет-поисковике.
  • Всю актуальную информацию о кастингах Нового канала и ответы на вопросы относительно проектов можно получить на официальной странице кастингов в Facebook или сайте.

Ранее мы писали о том, что мошенники воруют деньги украинцев через псевдосайт "Новой почты" и рассказывали - как работает такая схема.

Напомним также, что в Украине активизировались мошенники, которые маскируются под "ПриватБанк" и обещают бешеные деньги.

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