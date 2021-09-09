Українців розводять від імені "Нового каналу": шахраї просять інтимні фото і виманюють дані
В Україні нерідко шахраї у своїх злочинних схемах прикриваються "брендами" відомих компаній та організацій, щоб швидше та легше втиратися в довіру до своїх жертв. Тепер аферисти атакували й "Новий канал", від імені якого зловмисники виманювали у користувачів соцмереж дані та фото інтимного характеру.
Що цього разу вигадали шахраї та як їх вдалося вивести на чисту воду - читайте в матеріалі нижче.
Аферисти почали у мережах запрошувати українців на неіснуючі проби нібито для проекту "Нового каналу".
Так, якась Аліна, яка називалася кастинг-менеджером каналу, виманювала у бажаючих долучитися до "шоу" інтимні фото, особисту інформацію, при цьому, до слова, нецензурно спілкуючись.
Як відбувалося таке спілкування у чаті, в ході якого громадяни й запідозрили обман, оприлюднено на скрінах:
Фото: скриншот
Що кажуть у Новому каналі
У Новому каналі поінформували, що провели внутрішнє розслідування, після якого переконалися, що ця дівчина не має жодного стосунку до будь-яких їх проектів.
"Ми перевірили інформацію по групах кастингів і знайшли коментарі про менеджера Аліну, яка нібито підбирає учасників для проектів Нового каналу. Насправді це аферистка", - розповів керівник відділу кастингу StarLightMedia Дмитро Оніщенко.
Він додав, що деякі користувачі в групах пишуть, що Аліна просила скинути їм інтимні фото та представлялася не лише менеджером Нового каналу, а й адміністратором чату з кастингом у Telegram.
"Новому каналу прикро, що хтось, користуючись його іменем, вводить в оману телеглядачів. Будьте пильними та обережними!" - додали у менеджменті.
Як перевірити, чи ви справді спілкуєтеся з кастинг-менеджером
Щоб зрозуміти, спілкуєтеся ви зі справжнім кастинг-менеджером чи аферистом, Оніщенко радить звертати увагу на кілька моментів:
- Реальний кастинг-менеджер завжди писатиме зі своєї справжньої сторінки. Та не пропонуватиме перейти за посиланням на його сторінку в інших соцмережах. Єдине посилання, яке може надіслати кастинг-менеджер, - на заповнення анкети з інформацією, необхідною проекту.
- Кастинг-менеджер повинен чітко відповідати на конкретні запитання щодо проекту: коли стартують зйомки, скільки днів триватимуть, скільки епізодів знімається. Якщо це реальний проект, кастинг-менеджер володіє всією інформацією та може надати його опис. Тому ставте якомога більше запитань - якщо співрозмовник не може на них відповісти, велика ймовірність, що він не має жодного стосунку до каналу.
- Перевіряйте інформацію, яку вам надають при розмові. Наприклад, якщо кажуть, що проект, на який вас запрошують, купили в іншого каналу - це легко перевірити в інтернет-пошуковику.
- Усю актуальну інформацію щодо кастингів Нового каналу та відповіді на запитання щодо проектів ви можете отримати на офіційній сторінці кастингів у Facebook чи на сайті.
Раніше ми писали про те, що шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт "Нової пошти", та розповідали - як працює така схема.
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