Українців розводять від імені "Нового каналу": шахраї просять інтимні фото і виманюють дані

В Україні нерідко шахраї у своїх злочинних схемах прикриваються "брендами" відомих компаній та організацій, щоб швидше та легше втиратися в довіру до своїх жертв. Тепер аферисти атакували й "Новий канал", від імені якого зловмисники виманювали у користувачів соцмереж дані та фото інтимного характеру.

Що цього разу вигадали шахраї та як їх вдалося вивести на чисту воду - читайте в матеріалі нижче.

Аферисти почали у мережах запрошувати українців на неіснуючі проби нібито для проекту "Нового каналу".

Так, якась Аліна, яка називалася кастинг-менеджером каналу, виманювала у бажаючих долучитися до "шоу" інтимні фото, особисту інформацію, при цьому, до слова, нецензурно спілкуючись.

Як відбувалося таке спілкування у чаті, в ході якого громадяни й запідозрили обман, оприлюднено на скрінах:

Фото: скриншот

Що кажуть у Новому каналі

У Новому каналі поінформували, що провели внутрішнє розслідування, після якого переконалися, що ця дівчина не має жодного стосунку до будь-яких їх проектів.

"Ми перевірили інформацію по групах кастингів і знайшли коментарі про менеджера Аліну, яка нібито підбирає учасників для проектів Нового каналу. Насправді це аферистка", - розповів керівник відділу кастингу StarLightMedia Дмитро Оніщенко.

Він додав, що деякі користувачі в групах пишуть, що Аліна просила скинути їм інтимні фото та представлялася не лише менеджером Нового каналу, а й адміністратором чату з кастингом у Telegram.

"Новому каналу прикро, що хтось, користуючись його іменем, вводить в оману телеглядачів. Будьте пильними та обережними!" - додали у менеджменті.

Як перевірити, чи ви справді спілкуєтеся з кастинг-менеджером

Щоб зрозуміти, спілкуєтеся ви зі справжнім кастинг-менеджером чи аферистом, Оніщенко радить звертати увагу на кілька моментів: