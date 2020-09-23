Украинцев пугают аварией на Ровенской АЭС: но это фейк

В сети сообщили, что на Ровенской АЭС произошел выброс радиоактивных веществ. Такую информацию распространяют различные Telegram-каналы.

"Из-за выброса на 3-м энергоблоке АЭС в городе Вараш введен режим чрезвычайной ситуации и проводится добровольная эвакуация жителей 30-километровой зоны вокруг. Облако с радиоактивными осадками (может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС) и распространяется преимущественно в северном и северо-западном направлениях", - пишет "Украина Online".

Скриншот

Это фейк!

На самом деле, сегодня произошло несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта городского совета Вараша, в результате чего на сайте была размещена недостоверная информация.

"О происшествии сообщено правоохранительные органы, которые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщили местные власти в Facebook.

Скриншот

На хакерскую атаку отреагировали и в местной полиции.

"Коллеги, последнюю публикацию на нашем официальном сайте о введении режима чрезвычайного положения в Вараше считать такой, что не соответствует действительности. Над решением проблемы уже работают", - заявила и. о. отдела коммуникации областного управления Национальной полиции Мария Юстицкая.

На самой Ровенской АЭС также уверяют: никаких проблем в работе станции нет.

"В связи с распространением в Интернете дезинформации относительно нештатной ситуации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей города-спутника, сообщаем, что по состоянию на 12:30 энергоблоки №1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится на среднем планово-предупредительном ремонте. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Поэтому просим людей не распространять ложную информацию и доверять проверенным источникам! Вся достоверная информация о работе энергоблоков РАЭС публикуется на нашем официальном сайте и ее страницах в соцсетях", - отметили в пресс-службе РАЭС.

Отметим, что 23 сентября украинцам "подсунули" еще один фейк о том, что якобы на Олешковском полигоне под Херсоном погибло восемь американских офицеров.

Кто и зачем распространяет фейки и совершает хакерские атаки на государственные веб-ресурсы именно после начала международных военных учений "Совместные усилия 2020" - остается только догадываться.