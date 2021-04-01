Украинцев просят помочь двухлетнему Мирончику со страшным диагнозом

В настоящее время проведено хирургическую операцию и два блока химиотерапии. Врачи, которые сейчас осуществляют лечение, дают ребенку неутешительные прогнозы. После проведения ряда консультаций на лечение ребенка согласился взять испанский госпиталь Sant Joan de Déu Barcelona, выставив семье счет за лечение в размере 272.997,74 евро.

Часть средств семьей собрано самостоятельно. Кроме того, семья в состоянии нести расходы, связанные с пребыванием ребенка за границей (билеты, проживание и т. п). Однако счет за лечение ребенка огромен, чтобы супруги справились с этим самостоятельно.

Маленьком Мирончику нужна помощь

Украинцев просят не быть в стороне, ведь каждый неравнодушный может помочь семье Харасайло.

Для получения необходимых денежных средств просьба перечислять их на карточный счет Харасайло Егора Вячеславовича:

4731219617396530 ПриватБанк

4441114424589149 MonoBank

Ниже - документы с диагнозом от испанской клиники