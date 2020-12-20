Украинцев предупредили о росте цен на хлеб

В Украине в скором времени произойдет подорожание хлеба. Одной из причин подорожания продукта в том, что аграрии в этом году собрали на 7 млн тонн зерновых меньше, чем в прошлом году.

Как пояснил глава ОО "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в эфире “Украина 24”, больше всего в Украине выросла цена на пшеницу, а соответственно и мука, и как следствие, подорожали многие хлебобулочные изделия. По его словам, цена муки выросла на две тысячи гривен за тонну.

Однако, он заверил, что предприятия не могут повышать цены, поскольку понимают, конкурентность на рынке.

"Растет себестоимость пшеницы, мы покупаем ее у сельхозпроизводителей, и 90% цены переносим на себестоимость муки. Цена последнего за 2 месяца выросла на 2 тысячи гривен за тонну. Хлеб при этом подорожал примерно на 10 процентов, потому что хлебопекарные предприятия не могут постоянно повышать цены из-за конкуренции на рынке", - сказал эксперт.

Кроме того, на подорожание хлебобулочных продуктов повлиял и тот фактор, что в стране выросла минимальная заработная плата, что значительно отобразилось на ценообразовании. К тому же, говорит специалист, постоянно растут тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги.

"С 1 января повышается минимальная зарплата, значит, увеличиваются налоги с зарплат, которые платит каждое предприятие. Ежемесячно меняется цена на тепло и электроэнергию. Все эти составляющие переносятся на готовую продукцию", - рассказал он.

Напомним, в Украине накануне новогодних праздников взлетели цены на лимоны.

Ранее также сообщалось, что в 2020 году в Украине стоимость красной икры в среднем выросла на 20% по сравнению с 2019 годом. На цену икры повлияло два фактора.