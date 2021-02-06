Украинцев предупредили про опасность мобильных телефонов: появится в каждом устройстве

У украинцев за последние 5 лет стало в три раза больше телефонов. А в период карантина из-за коронавируса каждый второй гражданин нашей страны почувствовал физическое и психологическое воздействие девайсов.

Более того, часть ученых предостерегают, что мобильные телефоны вызывают рак. Правда, другие специалисты уверены: это невозможно, поскольку носители не излучают столько радиации. Но все сходятся в одном - лучше минимизировать пользование телефоном.

В эфире "Ранку з Україною" на канале "Украина" эксперты рассказали, что ученые разработали коэффициент, который означает, насколько сильно накапливается радиация от гаджета в организме человека.

"Эта функция появится в каждом мобильном устройстве, а коэффициент этот должен быть 0,6 ватт на килограмм", - комментирует семейный врач Виталина Олещенко.

Чтобы узнать коэффициент каждого девайса, нужно зайти в настройки, найти иконку "О телефоне", а дальше перейти в раздел "Сертификат", он должен содержать аббревиатуру SAR, а цифры рядом с ним - это и есть показатель. И хотя ученые рекомендуют норму 0,6 ватт на килограмм, в Украине допускают к продаже телефоны с показателем в 2.

На физическом уровне телефон больше всего влияет на зрение. Особенно, у детей, которые растут в окружении гаджетов. У каждого третьего ребенка уже в 5 лет обнаруживают снижение зрения. Потому всем стоит делать вспомогательные упражнения для своих глаз.

"В этом случае поможет правило восьмерки или знака бесконечности, то есть вы представляете перед собой этот символ и делаете массаж для глаз, повторяя картинку", - советует врач.

Пользование телефоном может привести и к сколиозу. Отсюда боли в шее и спине у каждого второго украинца. Ведь редко люди контролируют, в какой позе они сидят часами за девайсом. Поэтому не стоит пренебрегать зарядкой для опорно-двигательной системы.

Не менее важно психологическое воздействие - главная проблема XXI века - телефонная зависимость. Она становится более распространенной, чем алкогольная или наркотическая.

"Теряется ощущение разницы между реальным и виртуальным миром, в который человек уходит и начинает удовлетворять скрытые потребности", - комментирует психолог Оксана Сашенко.

Самый легкий путь узнать, есть ли у человека зависимость - провести день без телефона. Если эксперимент провалился - это первый сигнал, что электронный носитель уже руководит человеком.

Когда из-за работы нет возможности на целый день отключить телефон, можно попробовать выключать во время встреч с друзьями. Психологи говорят, что тогда человек получает больше удовольствия от общения. А, например, в Италии уже два года представители правительства предлагают лечить цифровую зависимость на государственном уровне.

Ранее мы писали, что карантин мог привести к росту опасных игр а-ля "Синий кит" в интернете.