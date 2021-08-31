Украинцев предупредили об общей болезни для собак и людей: приводит к инвалидности

Речь идет о лейшманиозе - общем заболевании для животных и людей. Заболевания вызывают простейшие протозои семейства Trypanosomatidae. У собак это два вида: leischmania tropica (кожный тип заболевания) и leischmania danovani (висцеральный, то есть внутренний тип заболевания).

Как передается болезнь

Переносчиками болезни могут быть более 300 видов насекомых-кровососов. У людей заболевание зарегистрировано более чем в 88 странах мира, вызывается около 20 видами лейшманий (антропоноз).

"Два вида лейшманиоза - leischmania tropica, leischmania danovani - у человека возникают (через укусы кровососущими насекомыми) от зараженных животных (псовые, грызуны, ленивцы, дикобразы и другие)", - сообщили в ведомстве.

Шрамы остаются на всю жизнь

В случае повреждения кожи язвами у людей на всю жизнь остаются шрамы, болезнь может привести к тяжелой инвалидности или стигме (кожная форма).

Клиническая форма болезни проявляется поражением слизистых оболочек, деформацией лица и дыхательных органов. Может возникать лихорадка, увеличение печени, анемия организма (висцеральная форма).

"Всемирная организация здравоохранения информирует, что 12 млн людей в мире уже болеют лейшманиозом и 150 тысяч новых случаев регистрируется ежегодно", - говорится в сообщении.

В каких странах распространена болезнь

Это преимущественно страны Южной Америки (Бразилия, Перу), Азии (Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Индия, Бангладеш, Непал), а также Африки (Судан, Эфиопия)

"ВНИМАНИЕ!!! Заболевание опасно для человека", - предупредили в Госпродпотребслужбе, что особенно касается людей, любящих путешествовать с собаками.