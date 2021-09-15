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Украинцев предупредили о мошенничестве с авто из Европы: афера на миллионы

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Среда 15 сентября 2021 07:12
Украинцев предупредили о мошенничестве с авто из Европы: афера на миллионы Фото: украинцев предупредили о мошенничестве с авто из Европы (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Автомобили из Европы и США очень популярные среди украинцев. Таким образом, люди экономят на стоимости машин, но нужно быть бдительными, поскольку мошенники могут завладеть деньгам и просто скрыться.

Об этом говорится в программе "Ранок з Інтером".

Разрекламированная фирма, занимавшаяся доставкой и растаможкой автомобилей из Европы, обвела вокруг пальца несколько сотен клиентов. Работники брали у доверчивых людей предоплату, а потом просто исчезали.

При этом некоторые люди продали свою старую машину, взяли кредит и отдали деньги мошенникам.

По словам киевлянки Светланы Генераловой, она хотела приобрести авто из Европы и обратилась в компанию, которая этим якобы занималась. Женщину попросили внести предоплату в размере 30% от стоимости растаможенного авто. Она переслала деньги (2300 долларов) и теперь осталась без машины и с долгами.

При этом женщина не единственная, кого удалось обмануть мошенникам. К примеру, Сергей Титаренко отдал аферистам более 250 тысяч гривен. Ему обещали доставить автомобиль через месяц, но потом просто перестали отвечать на телефонные звонки.

Мужчина рассказал, что физически он с представителями этой компании не виделся. Все общение происходило в телефонном режиме, в вайбере.

Пострадавшие говорят, что договор о покупке авто им передавали почтой. Они подписывали их, фотографировали и высылали сотрудникам компании. У некоторых просили еще дополнительные деньги перед растаможкой авто. Также требовали сделать доверенность на лицо, которое будет выполнять все эти задачи вместо клиента.

Обманутые клиенты компании начали объединятся, и по всей стране их насчитали около 200 человек. Всего аферисты собрали из людей примерно 20 миллионов гривен.

Украинцев предупредили о мошенничестве с авто из Европы (видео: YouTube)

Напомним, в Украине действует новая мошенническая схема с авто.

Мы также писали о том, что в Украине взлетят цены на авто из США.

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