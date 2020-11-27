Украинцев предупредили о фальшивых QR-кодах в трамваях: будьте внимательны

Во львовских трамваях заметили фейковые QR-коды (коллаж РБК-Украина)

Пассажиров призвали быть бдительными, чтобы не нарваться на штрафы

Во Львове в трамваях расклеили фальшивые QR-коды, которые не позволяют купить билет. Таким образом пассажиры рискуют получить штрафы за неоплаченный проезд.

На липовые коды обратили внимание местные активисты, которые проинформировали о ситуации ЛКП "Львовэлектротранс", передает "Варта-1".

Руководитель сообщества Игорь Зинкевич призвал львовян и гостей города быть бдительными, так как такие QR-коды в трамваях не имеют никакого отношения к Львовэлектротрансу.

"Через них невозможно оплатить проезд, а значит можно получить штраф от контролеров в размере 140 гривен за безбилетный проезд", - отметил он.

Так, после сканирования соответствующего QR-кода с наклеек с кодом Sportbankу людям предлагают установить на свой мобильный телефон приложение этого банка, а не оплатить проезд. Есть вероятность, что такие наклейки могли расклеить в транспорте и в других городах.

Также пассажиров попросили звонить на номер 0-800 -300-055, если увидите подобные наклейки.

В трамваях Львова заметили фальшивые QR-коды (фото: varta1.com.ua)

В свою очередь в пресс-службе Львовэлектротранса сообщили, что проводят проверку по этому факту.

Добавим, что оплатить проезд во львовских трамваях и троллейбусах со смартфона можно с помощью приложения Приват24 (через QR-код), СМС-сообщения и ЕаsyWallet.

Ранее сообщалось, что в Сумах пьяная пассажирка изувечила кондуктора из-за маски.

Напомним, что в Украине на выходных могут ограничить работу общественного транспорта - с такой инициативой к премьер-министру обратился нардеп из "Слуги народа".