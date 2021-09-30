Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать

Дополнительный выходной украинцы получат на праздник Дня защитника Украины, 14 октября. Этот праздник в 2021 году выпадает на четверг, поэтому следующая за ним пятница станет также выходным днем. Таким образом украинцы получат четыре выходных дня подряд – 14, 15, 16 и 17 октября.

Пятницу, 15 октября, придется потом отработать в следующую субботу. Поэтому, жители Украины после длительных выходных получат длинную рабочую неделю – с 18 по 23 октября.

В октябре 31 один календарный день, из них 20 дней будут рабочими, а 11 дней – выходными. Накануне праздника Дня защитника Украины, в среду, 13 октября, рабочий день будет короче на один час.

Выходными днями в октябре 2021 года будут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 и 31 число.

Стоит отметить, что в 2022 году украинцы смогут получить затяжные выходные дни дважды. Однако за дополнительный отдых придется отработать по субботам.

Длинные выходные дни запланированы в марте – 5, 6, 7, 8 числа, с отработкой 12 марта. А также на День Конституции – 25, 26, 27 и 28 июня, с отработкой 2 июля.