Украинцев накажут за нарушение карантина: до 8 лет тюрьмы

В Украине введен карантин из-за пандемии коронавируса с 12 марта по 3 апреля 2020 года. В большинстве городов страны учебные заведения ушли на вынужденные каникулы, запрещены массовые мероприятия, а в столице рекомендовано ограничить посещение торговых центров и кинотеатров. Авиакомпании отменили рейсы в страны, где обнаружено большее количество зараженных.

За нарушение правил карантина в Украине будут строго наказывать. Как сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире "Громадского радіо", сотрудники правоохранительных органов теперь наделены правом проводить специальные рейды, чтобы проверить, как украинцы выполняют требования Кабинета министров по поводу карантина.

Как объяснил Варченко, действия правоохранительных органов в данном случае регламентированы статьей 325 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о нарушении санитарных правил и норм в отношении инфекционных заболеваний.

При выявлении нарушений по данной статье наказание может быть суровым – от штрафа до ограничения свободы сроком на три года. А если нарушение привело к тяжелым последствиям – то санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Кроме того, по слова Варченко, есть еще одна статья Уголовного кодекса, которая регламентирует нарушения в такой ситуации – это статья 137, об ответственности и обязанности гражданина относительно охраны здоровья и жизни детей. Она предусматривает наказание в виде штрафов и лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, какое наказание грозит украинцам за то, что они откажутся проходить обследование на коронавирус.