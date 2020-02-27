Украинцев начал косить свиной грипп: что нужно знать о вирусе

Свиной грипп в Украине убил уже десять человек. По данным Министерства охраны здоровья с 30 декабря 2019 года гриппом и ОРВИ заболели более ста тысяч человек, из них 65% - это дети. С каждым днем эта цифра увеличивается.

Вирус гриппа H1N1 (pdm09), который еще называют свиным, считается очень опасным. Сама болезнь протекает тяжело, но основной риск – это осложнения, которые возникают из-за неправильного лечения и позднего обращения к медикам.

Впервые свином гриппе украинцы узнали в 2009 году, тогда эпидемия переросла в пандемию и теперь вспыхивает из года в год в осенне-зимний период.

Отметим, что в Житомире 3 января от пандемического вируса гриппа умерла 55-летняя женщина. В мазках больной обнаружили вирус гриппа А (H1N1). Женщина обратилась за медицинской помощью на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также от осложнений гриппа в этот день скончалась 31-летняя беременная, ее ребенок остался жив.

24 января в Днепре из-за молниеносной формы свиного гриппа скончался 2-летний малыш.

Симптомы гриппа:

Резкое начало болезни;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышенная температура тела до 38°C и больше;

кашель;

иногда рвота и понос.

Медики рекомендуют не сбивать постоянно температуру тела, так как это естественная реакция организма, которая защищает человека. Снижать температуру тела необходимо, если она выше 38,5. Не используйте аспирин для снятия температуры, он противопоказан при гриппе.

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