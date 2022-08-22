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Украинцев мира призывают выходить на улицы 24 августа. Почему это важно?

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 10:03
Украинцев мира призывают выходить на улицы 24 августа. Почему это важно? Фото: Украинцев по всему миру призывают выходить на улицы (
Автор: Людмила Жукова

Военные призывают украинцев за границей выйти на улицы своего города и поддержать Украину 23-24 августа. Международная поддержка посредством тяжелого вооружения в День Независимости нужна нашей стране как никогда.

Организации-партнеры "Українського Свідка" (Ukrainian Witness) приглашают проукраинских активистов приобщиться к масштабным событиям за пределами Украины. Об этом на своей странице Facebook сообщает основатель проекта Виталий Дейнега.

В последние недели российское вторжение в Украину в западных СМИ освещается все меньше. Даже несмотря на то, что Владимир Зеленский призывает мировых медийщиков освещать события в Украине, дает интервью иностранным СМИ, в частности The Washington Post, мировое сообщество будто забывает о том, что Россия каждую ночь обстреливает мирный Никополь; что Херсон до сих пор оккупирован, а вместе с ним Луганск, Донецк, Запорожскую область и Крым. О том, что героически защищавшие Мариуполь бойцы батальона Азов все еще находятся в российском плену.

Но каждому украинцу по силам напомнить мировому сообществу, что война продолжается.

Основатель проекта Виталий Дейнега рассказал, что общался с одним из американских генералов.

"Украина проигрывает другим сообществам. Когда кто-то из наших политиков говорит, что мы слишком много помогаем Украине – часто не происходит ничего", - сказал военный.

"Чем больше поддержки будет для Украины, тем больше тяжелого вооружения она получит. И тем скорее освободит оккупированные Россией территории и остановит захватчика. Приглашаем вас присоединиться и распространить информацию среди друзей", - сообщают авторы идеи.

Отметим, что в Нью-Йорке, Остине, Сан-Антонио, Бостоне и Салеме состоятся торжества, в том числе - концерты известных звезд, приуроченные ко Дню Независимости Украины.

Напомним, в Бундестаге призывают увеличить поставки оружия Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.

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