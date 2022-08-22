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Українців світу закликають виходити на вулиці 24 серпня. Чому це важливо?

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Понеділок 22 серпня 2022 10:03
Українців світу закликають виходити на вулиці 24 серпня. Чому це важливо? Фото: Українців по всьому світу просять вийти на вулиці 24 серпня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Військові закликають українців за кордоном вийти на вулиці свого міста і підтримати Україну 23-24 серпня. Міжнародна підтримка у вигляді важкого озброєння в День Незалежності потрібна нашій країні як ніколи.

Організації-партнери "Українського Свідка" (Ukrainian Witness) запрошують проукраїнських активістів долучитися до масштабних подій за межами України. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє засновник проєкту Віталій Дейнега.

В останні тижні російське вторгнення в Україну в західних ЗМІ освітлюється все менше. Навіть попри те, що Володимир Зеленський закликає світових медійників висвітлювати події в Україні, дає інтерв'ю іноземним ЗМІ, зокрема The Washington Post, світова спільнота ніби забуває про те, що Росія щоночі обстрілює мирний Нікополь; що Херсон досі окуповано, а разом з ним Луганськ, Донецьк, Запорізьку область і Крим. Про те, що бійці батальйону Азов, які героїчно захищали Маріуполь, все ще знаходяться в російському полоні.

Але кожному українцеві під силу нагадати світовій спільноті, що війна досі триває.

Засновник проєкту Віталій Дейнега розказав, що спілкувався з одним з американських генералів.

"Україна програє іншим спільнотам. Коли хтось з наших політиків каже, що ми забагато допомагаємо Україні – часто не відбувається нічого", - сказав військовий.

"Чим більше підтримки буде для України, тим більше важкого озброєння вона отримає. І тим скоріше звільнить окуповані Росією території і зупинить загарбника. Запрошуємо вас приєднатись та поширити інформацію серед друзів", - повідомляють автори ідеї.

Зазначимо, що у Нью-Йорку, Остіні, Сан-Антоніо, Бостоні і Салемі відбудуться урочистості, в тому числі - концерти відомих зірок, приурочені до Дня Незалежності України.

Нагадаємо, у Бундестазі закликають збільшити поставки зброї Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.

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