У украинцев массово крадут мобильные номера и взламывают счета: как не стать жертвой

Мошенники воруют мобильные номера и взламывают банковские счета украинцев, используя простую схему "коллбэк". Злоумышленники обворовывают доверчивых граждан путем перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карты пользователя, передали в Департаменте киберполиции Украины.

Правоохранители сообщили об увеличении подобных случаев в начале сезона отпусков и дали рекомендации гражданам по защите своих сбережений.

Самая распространенная из мошеннических схем выглядит так: абоненту звонят несколько раз и представляются работниками такси, всевозможных организаций и сервисов, при этом просят абонента перезвонить. Затем преступники заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, для идентификации абонента используют номера телефона, с которых ранее звонили.

Фото: npu.gov.ua

Также иногда злоумышленники могут перечислить незначительные суммы средств на мобильный счет своей жертвы, чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

Получив контроль над карточкой, мошенники используют ее для замены пароля интернет-банкинга - после чего получают возможность распоряжаться средствами.

В киберполиции отметили, что меньшее количество подобных преступлений совершается против контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки владельцу необходимо посетить банк и подтвердить свою личность, предъявив паспорт.

Фото: npu.gov.ua

Еще одна "популярная" мошенническая схема проводится с помощью специальных скимминговых устройств, которые злоумышленники устанавливают в банкоматы. Кстати, в этом случае даже не требуется их открывать - установка мини камеры для считывания информации с клиентской карточки в картоприемник занимает несколько секунд, и заметить такие "вкладыши" трудно, их могут обнаружить только специалисты банка.

Правоохранители после анализа тематических форумов в DarkNet отмечают, что данный способ мошенничества обходится преступникам "в копеечку", ведь полный комплект спецсредств может превышать 6000 евро, а "окупиться" владельцу он может за нескольких часов работы скиммера. Также в киберполиции добавили, что обычно такой вид правонарушений совершает группа преступников - один устанавливает скимминговое устройство на банкомат, другой создает поддельную банковскую карту ("белый пластик"), а третий обналичивает похищенные средства. Специалисты рекомендуют периодически менять PIN-код банковской карточки, особенно после возвращения из зарубежной поездки.

Фото: npu.gov.ua

Для минимизации риски воровства банковских средств киберполиция советует:

Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам;

Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга, иначе можно скачать себе фишинговое приложение;

У большинства украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты;

Не передавайте карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и прочее;

Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн, так как они могут быть фишинговыми;

Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https://)

Фото: npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, интернет-мошенничество в Украине продолжает развиваться, и недавно злоумышленники придумали новые способы обмана украинцев.

Также мы писали о том, что в сети разоблачили схему крупного мошенничества с Ощадбанком.

Напомним, что недавно украинцам рассказали, как не попасться в ловушку аферистов при аренде квартиры. Так, мошенники придумали новую схему, которая позволяет злоумышленникам наживаться на доверчивых жителях.