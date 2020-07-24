Украинцам выдадут еще один вид социальной помощи: кто сможет ее получить

Одинокие люди с COVID-19 смогут получить помощь
Одинокие украинцы, люди у которых диагностирован коронавирус, могут рассчитывать на социальную помощь от государства. За медицинской или другой помощью человек сможет обратиться в городскую или областную государственную администрацию. Такие случаи предусмотрены нормативными документами. О б этом на брифинге 24 июля сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, люди, которые нуждаются в помощи, ее получат.
"Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются ", – сказал Степанов.
На такую помощь могут рассчитывать следующие категории украинцев:
пожилые люди;
люди, которые живут сами на время заболевания;
люди с инвалидностью;
люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или продукты питания.
Если человек нуждается в более детальной информации - он может позвонить на горячую линию областных администраций.
Как мы ранее писали, по состоянию на 24 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 972 человека. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Ровненской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Также мы сообщали, что названа стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.