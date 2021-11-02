Украинцам упрощают оформление COVID-сертификатов в "Дие": что изменится

В Украине граждане с паспортами старого образца (книжечки, не биометрические документы), а также владельцы бумажных видов на жительство смогут оформить в приложении "Дія" ("Дия") цифровой COVID-сертификат.

Об этом 2 ноября рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб на брифинге .

По словам чиновника, такую опцию доведут до ума через пару дней.

"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дия" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы вида на жительство смогли получать "ковидные" сертификаты. Через день-два это будет доработано", - отметил Выскуб.

Заместитель главы Минцифры добавил, что на портале "Дия" владельцы биометрического вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты. До конца текущей недели также добавят небиометрический вид, который выдавался до 2018 года.

Сейчас украинцы сгенерировали в "Дие" уже более 5,3 миллиона цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19, в том числе и документов о полученной первой дозе прививки (таких 1,5 миллиона).

Чтобы облегчить возможность получения цифрового COVID-сертификата в "Дие" убрали функция цифровой подписи. Для создания сертификата в приложении пользователям необходимо просто обновить приложение в своих смартфонах.

COVID-сертификаты без цифрового паспорта и декларации с семейным врачом

Нужно сказать, что сейчас граждане, не имеющие биометрические паспорта и без подписанной декларации с семейным врачом, могут без проблем сделать себе цифровые "ковидные" документы и сформировать международный COVID-сертификат о вакцинации с QR-кодом.

Для этого на портале diia.gov.ua нужно авторизоваться, и справка с системы E-health (общая электронная база, куда вносятся данные о вакцинации в Украине) придет на электронную почту и в ваш Е-кабинет на портале. Займет это около 10 минут, в реестр внесены правильные данные.

Тут же можно скачать приложение "Дия" на мобильник, авторизоваться через ваш обслуживающий банк, и документ подтягивается на телефон.

С более детальной инструкцией, как загрузить COVID-сертификат в "Дию", если у вас только бумажный паспорт, можно ознакомиться в нашем материале.