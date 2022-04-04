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Украинцам разрешили бесплатно растаможивать авто из Европы: как это сделать

Как растаможить авто из ЕС бесплатно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Депутаты разрешили украинцам не растаможивать завезенные из-за границы авто во время военного положения в стране.

Читайте в материале Styler, как сейчас работает эта система, которая ранее облагалась налогами и сборами.

Для стимулирования важного для страны импорта вместе с рядом товаров, Верховная Рада освободила ввезенные в Украину иностранные транспортные средства от уплаты пошлин и других сборов. Сейчас этот документ должен подписать президент.

Льготы должны ввести после 1 апреля, но точная дата еще неизвестна – необходимо, чтобы закон вступил в силу и был опубликован, а также появилось постановление правительства, регламентирующее новый порядок растаможки.

Для кого отменены налоги

20% НДС при импорте легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклов, автобусов и кузовов отменены для всех.

Физические лица, то есть граждане не платят еще и пошлину (7-10%) и акциз при растаможке. Исключение сделали для транспорта из РФ и Беларуси – его ввезти не получится.

Платежи при регистрации авто в Украине

Хотя сама растаможка авто в Украине бесплатная, при постановке на учет все же остаются платежи. Нужно оплатить сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто в Украине, а также услуги таможни и сервисного центра МВД.

Кроме того, необходим сертификат соответствия эко-нормам (около 1400-1500 грн) в том случае, если в техпаспорте не указан экологический стандарт автомобиля.

Какие еще документы нужны для растаможки

  • Таможенная декларация на транспортное средство
  • Акт таможенного осмотра, полученный при пересечении границы
  • Техпаспорт на авто
  • Договор покупки-продажи на транспортное средство

Как мы ранее сообщали, растаможка автомобилей через "Дію" может появиться до конца года.

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Растаможка евроблях