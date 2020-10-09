Украинцам рассылают фейковые "письма счастья" и грозят забрать квартиру: как распознать обман

Камеры на дорогах вдохновили мошенников на новый способ обмана водителей (коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новый способ обмана после запуска автофиксации нарушений ПДД

В Украине активизировались аферисты, которые рассылают фейковые "письма счастья" о якобы нарушении ПДД и превышении скорости, и требуют оплатить штраф. В противном случае угрожают, что отберут недвижимость, или последует запрет на выезд за рубеж.

Примечательно, что подделанные извещения о лихачестве за рулем получат также люди, не имеющие машину. Об этом передает "Обозреватель".

О подобном случае рассказала киевлянка Валентина Андрияшко. По словам женщины, ей пришло в почтовый ящик сообщение о штрафе за превышение скорости, хотя авто давно при разводе досталось мужу. Она связалась с бывшим супругом относительно "письма счастья" и оказалось, что тот оставил машину на ремонт пару недель назад. А при проверке в специальном приложении о штрафах никакой информации о нарушении не было.

Чуть позже женщине начали названивать коллекторы и угрожать, что отберут квартиру. Киевлянка не растерялась и заявила, что обратится в полицию. После этого звонки прекратились.

Схожая история произошла также с жителем Киевской области Геннадием. Мужчина рассказал, что получил "штраф" за превышение скорости около месяца назад. Перед тем как оплатить его, решил проверить странную квитанцию. Не обнаружил себя в приложении о штрафах и понял, что его пытаются "развести" и просто выкинул бумажку.

Но вскоре ему позвонили и заявили, что штраф нужно срочно оплатить, иначе его данные передадут пограничникам и мужчину не выпустят за границу. Геннадий связался по этому поводу со знакомым адвокатом, и тот посмеялся и объяснил, что это мошенники.

Что делать при получении фейкового "штрафа за скорость"

В полиции рекомендуют прежде чем оплачивать штраф за нарушение ПДД проверить по базам. Это можно сделать:

в электронном кабинете водителя (e-driver.hsc.gov.ua)

на сайте МВД (bdr.mvs.gov.ua)

а также в приложении "Дія".

Юристы отмечают, что с введением диджитализации в Украине у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам.

"Они могут легко купить данные людей. Поэтому проверить штраф можно на официальном сайте МВД по номеру автомобиля или технического паспорта. Есть разные приложения и чат-боты в Telegram. Или просто позвонить на 102. Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", - советует адвокат Андрей Вареник.

Напомним, ранее в МВД объяснили украинцам, как при автофиксации нарушения ПДД не получить штраф по ошибке.

Также мы писали о том, что в Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД - в Конституционный Суд поступила жалоба, что нередко штрафы приходят не тем людям.