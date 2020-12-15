Украинцам рассказали, как выбрать настоящую и качественную красную икру

Эксперты рассказали, как выбирать красную икру (фото: pixabay.com)

Перед Рождеством и Новым годом на красную икру невероятный спрос, поэтому на ней делают неплохие скидки. Однако вместе с ними вас может ожидать неприятный сюрприз.

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке, рассказали эксперты в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", – это банка, в которой хранится продукт. Она должна быть без механических повреждений и содержать четкую информацию. Если при взбалтывании вы не слышите бульканье – это также добрый знак. Самой безопасной считается прозрачная тара – ведь так можно увидеть икру своими глазами. Там не должно быть плесени или поврежденных икринок. А еще желательно покупать ту икру, которой не больше чем три месяца.

Если же приобрели банку икры непроверенного производителя, то можете даже в домашних условиях сделать экспертизу продукта. Для этого следует залить икру теплой водой: если она стала молочного цвета – это настоящая икра, а если вода осталась прозрачной – это, скорее всего, желатин.

Чтобы не испортить себе настроения, а гостям праздничный стол, лососевую икру лучше покупать в специализированных магазинах на вес. Обязательно должно быть указано – из какой рыбы эта икра. При этом цена за 80 г стартует уже от 200 грн. Или же можно купить альтернативу – икру форели отечественного производителя.

Также следует помнить, что в холодильнике с минусовой температурой красную икру можно держать 12 месяцев, если с плюсовой – шесть месяцев. А если икра в пластмассовой банке – вообще только три.

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