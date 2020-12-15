Українцям розповіли, як обрати справжню та якісну червону ікру

Експерти розповіли, як вибирати червону ікру (фото: pixabay.com)

Перед Різдвом і Новим роком червона ікра має неймовірний попит, тому на неї роблять непогані знижки. Однак разом із ними на вас може чекати неприємний сюрприз.

Перше, на що варто звернути увагу при покупці, розповіли експерти у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", – це банка, у якій зберігається продукт. Вона має бути без механічних пошкоджень та містити чітку інформацію. Якщо при збовтуванні ви не чуєте булькання – теж добрий знак. Найбезпечнішою вважається прозора тара – адже так можна побачити ікру своїми очима. Там не має бути плісняви чи пошкоджених ікринок. А ще бажано купувату ту ікру, якій не більше ніж три місяці.

Якщо ж придбали банку ікри неперевіреного виробника, зможете в домашніх умовах зробити експертизу продукту. Для цього слід залити ікру теплою водою: якщо вона стала молочного кольору – це справжня ікра, а якщо вода залишилася прозорою – то, скоріше за все, желатин.

Щоб не зіпсувати собі настрою, а гостям – святкового столу, лососеву ікру краще купувати у спеціалізованих магазинах на вагу. Обов'язково має бути вказано – якої риби ця ікра. При цьому ціна за 80 г стартуватиме уже від 200 грн. Або ж можна купити альтернативу – ікру форелі вітчизняного виробника.

Також варто пам'ятати, що у холодильнику з мінусовою температурою червону ікру можна тримати 12 місяців, якщо з плюсовою – шість місяців. А якщо ікра у пластмасовій банці – взагалі лише три.

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